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Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие

Аксенов: два человека погибли при атаке ВСУ на Симферопольский район Крыма.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали Симферопольский район Крыма, погибли два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«В результате ракетной атаки противником по территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Как уточнил чиновник, ВСУ также нанесли удары по пустующему объекту хозяйственного назначения в районе Алушты. На месте работают сотрудники МЧС.

Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в субботу, 18 мая, средства ПВО уничтожили над Крымом дрон самолетного типа.

За день до этого полуостров и черноморское побережье Краснодарского края подверглись особенно массированной атаке БПЛА армии противника. По данным Минобороны, за сутки там сбили 123 аппарата.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.