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Обвиняемый в покушении на премьера Словакии Фицо объяснил свои мотивы

Мужчина, которого обвиняют в убийстве премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что не хотел застрелить политика, а планировал лишь ранить его. Об этом 23 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий судебный документ.

Источник: Reuters

«Мужчина заявил, что хотел причинить вред премьер-министру Словакии, потому что тот был не согласен с политикой правительства и использовал оружие, которым владел более 30 лет», — говорится в публикации.

Уточняется, что это первые комментарии подозреваемого, которые были обнародованы более чем через неделю после инцидента. Обвиняемый также сообщил, что никто больше не знал о его планах.

«Он извинился за свои действия и был готов извиниться перед Фицо, говорится в документе, опубликованном специализированным уголовным судом», — указали в агентстве.

Ранее, 21 мая, в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрице, где проходит лечение словацкий премьер сообщили о его состоянии. Отмечается, что пациент остается в сознании и продолжает общаться. В этот же день Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Фицо.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после заседания кабмина. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего раздалось несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Ц. из города Левице, злоумышленник задержан.

После госпитализации Фицо находился в тяжелом состоянии. Словацкие издания уточняли, что вследствие полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция длилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. Утром 16 мая стало известно, что его состояние стабильное.

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