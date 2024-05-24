Обвиняемый в покушении на премьера Словакии Фицо объяснил свои мотивы

«Мужчина заявил, что хотел причинить вред премьер-министру Словакии, потому что тот был не согласен с политикой правительства и использовал оружие, которым владел более 30 лет», — говорится в публикации.
Уточняется, что это первые комментарии подозреваемого, которые были обнародованы более чем через неделю после инцидента. Обвиняемый также сообщил, что никто больше не знал о его планах.
«Он извинился за свои действия и был готов извиниться перед Фицо, говорится в документе, опубликованном специализированным уголовным судом», — указали в агентстве.
Ранее, 21 мая, в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрице, где проходит лечение словацкий премьер сообщили о его состоянии. Отмечается, что пациент остается в сознании и продолжает общаться. В этот же день Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Фицо.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая после заседания кабмина. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего раздалось несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Ц. из города Левице, злоумышленник задержан.
После госпитализации Фицо находился в тяжелом состоянии. Словацкие издания уточняли, что вследствие полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция длилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. Утром 16 мая стало известно, что его состояние стабильное.