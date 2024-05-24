Суд начал рассматривать дело о хищении 2,4 млрд рублей у обманутых дольщиков

В результате действий бизнесмена и соучастников преступления дома были сданы на несколько лет позже срока. Вместе с Власюком по делу проходит вице-президент компании Алексей Байгушев и две сотрудницы организации.
Дело «Квартстроя» возбудили еще в 2017 году после того, как девелоперы не сдали в срок жилые комплексы в Нижегородской области, Волгограде и Московской области. По данным следствия, соучастники использовали денежные средства дольщиков для финансирования сторонних проектов, в то время как стройки простаивали.
Сразу после возбуждения дела одна из фигуранток — директор филиала ООО «Управляющая компания “Квартстрой” Анастасия Одинокова — полностью признала вину и дала изобличающие показания на остальных участников преступной схемы. В итоге правоохранителям удалось выйти на след Власюка, Байгушева и другого организатора хищения средств председателя совета директоров “Квартстроя” Александра Делиса. Согласно данным ГУ МВД России по Нижегородской области, бизнесмен до сих пор находится в розыске по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Проблема обманутых участников долевого строительства особенно обострилась в период с 2011 по 2014 годы. Эксперты считают, что сейчас ее частично удалось решить благодаря созданию компенсационного фонда для пострадавших от мошеннических схем, а также из-за внедрения новой процедуры финансирования долевого строительства.