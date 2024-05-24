Суд начал рассматривать дело о хищении 2,4 млрд рублей у обманутых дольщиков

Дело «Квартстроя» возбудили еще в 2017 году после того, как девелоперы не сдали в срок жилые комплексы в Нижегородской области, Волгограде и Московской области. По данным следствия, соучастники использовали денежные средства дольщиков для финансирования сторонних проектов, в то время как стройки простаивали.