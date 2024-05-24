Два человека погибли в лобовом ДТП в Приморье

В Приморье проводится проверка по факту ДТП с летальным исходом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В оперативную дежурную часть отдела Госавтоинспекции МВД России Надеждинского района поступило сообщение об аварии на 11 километре автодороги Раздольное — Хасан. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
По результатам проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota Ractis, двигаясь из поселка Раздольное в сторону Славянки, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida. В результате аварии погибли водитель Toyota Ractis 1990 года рождения и пассажир Nissan Tiida 1950 года рождения. Водитель Nissan Tiida1972 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.