Ребенок-мигрант избил школьника на детской площадке во Владивостоке: возбуждено дело

«12 мая 2024 года на детской площадке возле дома по улице Жигура в городе Владивостоке ввиду ранее произошедшей конфликтной ситуации 13-летний подросток причинил телесные повреждения 11-летнему знакомому, а второй сверстник снимал противоправные действия на камеру», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.