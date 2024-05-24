Ребенок-мигрант избил школьника на детской площадке во Владивостоке: возбуждено дело

«12 мая 2024 года на детской площадке возле дома по улице Жигура в городе Владивостоке ввиду ранее произошедшей конфликтной ситуации 13-летний подросток причинил телесные повреждения 11-летнему знакомому, а второй сверстник снимал противоправные действия на камеру», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, о произошедшем стало известно от родителей пострадавшего ребенка, который обучается в школе № 52.
В ходе проверки уже были опрошены школьники и педагоги. В настоящее время решается вопрос о направлении 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Родителей хулигана привлекли к административной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в начале апреля ребенок-иностранец избил 9-летнего Максима на школьном стадионе. У пострадавшего диагностировали перелом. Мать мальчика добилась депортации семьи обидчика.