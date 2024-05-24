Фиктивную постановку иностранцев на учет пресекла полиция в Приморье

Полиция в Приморье начала расследование уголовного дела о фиктивной постановке иностранцев на учет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Участковые полицейские из отдела МВД России по Хорольскому округу провели проверку соблюдения законов о миграции и выявили случай фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Оказалось, что квартира в селе Приозерное Хорольского округа, принадлежащая 33-летней жительнице Уссурийска, была использована для незаконной регистрации двух иностранцев без предоставления им места для проживания.
По данному случаю было заведено уголовное дело в отделе дознания полиции по Хорольскому округу по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, пояснив, что делала это для помощи знакомому, который попросил ее прописать иностранцев в своей квартире, зная при этом, что они там не будут жить.
Согласно законодательству, мигранты будут исключены из регистрационного учета.