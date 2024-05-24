Фиктивную постановку иностранцев на учет пресекла полиция в Приморье

По данному случаю было заведено уголовное дело в отделе дознания полиции по Хорольскому округу по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, пояснив, что делала это для помощи знакомому, который попросил ее прописать иностранцев в своей квартире, зная при этом, что они там не будут жить.