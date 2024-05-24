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В Хабаровском крае задержали женщину за ножевое ранение сожителя

Раскрыто преступление в Хабаровском крае: подозреваемая задержана.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае раскрыли преступление и задержали подозреваемую, сообщает пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о поступлении мужчины с ножевыми ранениями в ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница».

Установлено, что пострадавший вместе со своей сожительницей в квартире дома села Благословенное Октябрьского района распивал спиртное. Во время ссоры женщина несколько раз ударила его ножом в спину и живот, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Пострадавший почувствовал себя плохо, и женщина вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу.

В этот же день полиция задержала женщину, и в отношении неё было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В настоящее время ведётся дальнейшее расследование дела, выясняются все обстоятельства преступления.