В Хабаровском крае задержали женщину за ножевое ранение сожителя

Установлено, что пострадавший вместе со своей сожительницей в квартире дома села Благословенное Октябрьского района распивал спиртное. Во время ссоры женщина несколько раз ударила его ножом в спину и живот, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Пострадавший почувствовал себя плохо, и женщина вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу.