В Хабаровском крае задержали женщину за ножевое ранение сожителя

В Хабаровском крае раскрыли преступление и задержали подозреваемую, сообщает пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о поступлении мужчины с ножевыми ранениями в ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница».
Установлено, что пострадавший вместе со своей сожительницей в квартире дома села Благословенное Октябрьского района распивал спиртное. Во время ссоры женщина несколько раз ударила его ножом в спину и живот, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Пострадавший почувствовал себя плохо, и женщина вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу.
В этот же день полиция задержала женщину, и в отношении неё было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В настоящее время ведётся дальнейшее расследование дела, выясняются все обстоятельства преступления.