Режим ЧС объявили на севере Хабаровского края

— Один из домов уже буквально на половину нависает над кромкой воды. Семью отселили. Благо у мужа есть ещё жильё в селе, — рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту нашего издания глава администрации Джигды Альбина Кизилова. — Сейчас вода пошла на спад. Решаем с районными властями, как решать создавшуюся проблему с подмывом берега.