Режим ЧС объявили на севере Хабаровского края

Режим чрезвычайной ситуации вынуждены были ввести местные власти на территории отдалённого села Джигда на севере Хабаровского края. Там из-за таяния снега, которого минувшей зимой выпало аномально много для этих районов, разлилась река Мая. Вода подмыла неукреплённую береговую полосу. Возникла угроза для живущих около реки людей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Один из домов уже буквально на половину нависает над кромкой воды. Семью отселили. Благо у мужа есть ещё жильё в селе, — рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту нашего издания глава администрации Джигды Альбина Кизилова. — Сейчас вода пошла на спад. Решаем с районными властями, как решать создавшуюся проблему с подмывом берега.
Напомним, на этой неделе уровень воды в реке Мая резко поднялся. Он достигал отметок неблагоприятного явления. Хотя вода начала падать, но потенциальная угроза сохраняется. В верховьях Маи лёд ещё не прошёл.