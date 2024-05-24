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В Красноярском крае нашли мертвым пропавшего неделю назад мужчину

Мужчину, пропавшего 17 мая в лесу в Ермаковском районе, нашли мертвым.

Источник: КГКУ "Спасатель"

Мужчину, пропавшего 17 мая в лесу в Ермаковском районе, нашли мертвым. Об этом сообщили в телеграм-канале «Служба спасения Красноярского края» утром 24 мая.

Тело обнаружили 23 мая спасатели. Они вели поиск пропавшего мужчины 1980 года рождения. Труп передали полиции для дальнейшего выяснения причин смерти.

Ранее у берега ручья в лесу недалеко от Лесосибирска нашли тело пенсионера 1949 года рождения. Он пропал 18 октября прошлого года, когда ушел на прогулку. Все это время мужчину искали. Как позднее сообщили в правоохранительных органах, признаков криминала в смерти нет.