В Красноярском крае нашли мертвым пропавшего неделю назад мужчину

Ранее у берега ручья в лесу недалеко от Лесосибирска нашли тело пенсионера 1949 года рождения. Он пропал 18 октября прошлого года, когда ушел на прогулку. Все это время мужчину искали. Как позднее сообщили в правоохранительных органах, признаков криминала в смерти нет.