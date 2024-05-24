Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов отметил, что фрагменты упавшей ракеты до сих пор пытаются извлечь из-под хозпостройки в маленьком проулке, где всё еще ощущается запах пороха. Он также пообщался с местными жителями и опросил Удовиченко, который рассказал, кем были погибшие и как всё произошло.