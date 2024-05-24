Погибшие при атаке на Симферопольский район Крыма шли домой со стройки

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов отметил, что фрагменты упавшей ракеты до сих пор пытаются извлечь из-под хозпостройки в маленьком проулке, где всё еще ощущается запах пороха. Он также пообщался с местными жителями и опросил Удовиченко, который рассказал, кем были погибшие и как всё произошло.
«Находились дома, потом [услышали] хлопок, вышли на улицу. Смотрим — у соседей окна все повылетали. Получается, забор посыпался, стекла. Начали разбираться, увидели воронку», — отметил очевидец.
По его словам, он вместе с другими вышедшими на улицу местными жителями сразу же заметил двух человек на месте происшествия, которые, вероятно, уже были мертвы.
«Они неподалеку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — сказал Удовиченко.
Накануне вечером, 23 мая, глава Крымского полуострова Сергей Аксенов сообщил о двух погибших в результате ракетной атаки украинских боевиков по Симферопольскому району Крыма. Он также отметил, что в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. Аксенов добавил, что на месте происшествия проводят работы сотрудники экстренных служб.
Ранее, 19 мая, Министерство обороны России сообщило, что ночью над несколькими регионами РФ силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 70 воздушных целей украинских боевиков. Так, над территорией Крыма были уничтожены девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник, над территорией Белгородской области сбили три БПЛА. Еще 57 дронов были уничтожены над территорией Краснодарского края.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.