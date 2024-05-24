Минздрав Приморья рассказал о состоянии заболевших туберкулёзом детей

Напомним, вспышка туберкулёза произошла в школе Дальнегорска в середине апреля 2024 года. Источником оказалась сотрудница пищеблока, который обслуживал индивидуальный предприниматель. Следователи задержали бизнесмена и его работницу. Выяснилось, что женщина заражена туберкулёзом с 2005 года, а с 2019 года — ВИЧ-положительна. Подробности можно узнать в материале «Заразились 74 школьника. В Приморье детей кормила повар с туберкулёзом и ВИЧ».