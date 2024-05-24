Минздрав Приморья рассказал о состоянии заболевших туберкулёзом детей

Семеро детей, заразившихся туберкулёзом в школе № 17 Дальнегорска, находятся на лечении и хорошо переносят терапию, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Минздрава Приморского края.
По данным ведомства, школьники находятся на лечении в Приморском детском фтизиопульмонологическом центре. Их состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное и дают благоприятные предварительные прогнозы на полное выздоровление.
«Постепенно к лечению от основного заболевания подключаются методики медицинской реабилитации, чтобы полностью восстановить здоровье детей и повысить иммунитет», — рассказали в краевом Минздраве.
Остальные 67 детей, у которых положительным был диаскин-тест на туберкулёз, прошли реабилитацию и лечились амбулаторно.
Напомним, вспышка туберкулёза произошла в школе Дальнегорска в середине апреля 2024 года. Источником оказалась сотрудница пищеблока, который обслуживал индивидуальный предприниматель. Следователи задержали бизнесмена и его работницу. Выяснилось, что женщина заражена туберкулёзом с 2005 года, а с 2019 года — ВИЧ-положительна. Подробности можно узнать в материале «Заразились 74 школьника. В Приморье детей кормила повар с туберкулёзом и ВИЧ».