Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в населенном пункте Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях», — сообщили в МО РФ.