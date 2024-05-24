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Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, заявили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в населенном пункте Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях», — сообщили в МО РФ.

На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.