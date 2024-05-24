Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

«Взлетели с точки базирования тремя единицами авиационной техники. Первый в группе, Ми-35, отработал неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. Во время маневра была замечена бронированная техника противника, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, после чего наблюдали взрывы боекомплекта техники. Задача успешно выполнена, вернулись на аэродром базирования», — приводятся в сообщении слова командира вертолета Ми-35 Юрия.