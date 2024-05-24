Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Один из стрелков штурмового подразделения с позывным «Ахиллес» рассказал, что в начале они дошли до опорника и начали закидывать противника гранатами, а во время штурма они зашли внутрь и начали стрелять. Еще один стрелок с позывным «Олчей» отметил, что все пять противников во время операции вышли с поднятыми руками.