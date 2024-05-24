Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

«Бойцы арктического батальона морской пехоты ТОФ получили приказ взять опорный пункт украинских националистов, засевших в одном из ангаров. На штурм выдвинулись на рассвете, разделившись на две группы, приблизились к местоположению противника и стремительно ворвались на опорный пункт. Таких дерзких действий от наших штурмовиков украинские военные не ожидали… Держали позицию до подхода основных сил, в течение пяти дней, отражая контратаки, обстрелы и налёты дронов противника. В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону», — говорится в сообщении.
Один из стрелков штурмового подразделения с позывным «Ахиллес» рассказал, что в начале они дошли до опорника и начали закидывать противника гранатами, а во время штурма они зашли внутрь и начали стрелять. Еще один стрелок с позывным «Олчей» отметил, что все пять противников во время операции вышли с поднятыми руками.
Отмечается, что подразделение ВСУ, стоявшее на второй линии обороны, пыталось отбить занятый опорный пункт, направив в контратаку танки и пехоту. Однако, по словам штурмовиков, ВСУ не смогли это сделать.
«В итоге опорный пункт отстояли и взяли всю промзону, а на занятом первым ангаре водрузили Андреевский флаг морской пехоты, и только после этого откатились в тыл, вынося на себе пленных ВСУ и раненых сослуживцев», — добавляется в сообщении.
Кроме того, на украинском опорном пункте был взяты гранаты американского производства М-67, ручные гранатометы западного производства и противотанковые мины.
«За этот бой военнослужащие штурмового подразделения морской пехоты ТОФ группировки войск “Восток” представлены к государственным наградам», — говорится в сообщении.