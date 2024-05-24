Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей

«В ходе проведения СВО при штурме украинских позиций подразделения беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса “Южной” группировки войск активно применяют ударные FPV-дроны на донецком направлении специальной военной операции… На счету только у одного расчета БПЛА с начала проведения СВО уже более 1 тысячи пораженных целей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно в ходе ведения разведки расчеты выявляют и поражают наблюдательные пункты, схроны, склады с боеприпасами, легкобронированную технику, позиции и скопления живой силы противника.
«БПЛА представляет собой простую конструкцию спортивного дрона, состоящего из четырех винтов, четырех небольших двигателей, массивной аккумуляторной батареи и главного элемента дрона-камикадзе — специальной емкости, заполненной взрывчатым веществом со снаряженным взрывателем», — добавляется в сообщении.
В Минобороны добавили, что управление дроном-камикадзе осуществляется при помощи двух военнослужащих. Один из них управляет дроном при помощи пульта и VR-очков, а второй запускает и отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу.