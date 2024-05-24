Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей

В Минобороны добавили, что управление дроном-камикадзе осуществляется при помощи двух военнослужащих. Один из них управляет дроном при помощи пульта и VR-очков, а второй запускает и отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу.