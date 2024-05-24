Обманывал стариков ради собственной выгоды: студент работал на мошенников в Хабаровске

В Хабаровске полиция задержала студента, который работал на мошенников. По указанию аферистов он похищал у стариков деньги. Парню — 19 лет, он приехал учиться в краевой центр из Сахалинской области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Парень начал общаться с преступниками в мессенджере. Они предложили ему солидный заработок, но получать его можно только обманом. Студент долго не думал, и быстро согласился.
— Аферисты звонили людям преклонного возраста, представлялись близкими, которые якобы попали в аварию. Чтобы будущая жертва не заподозрила разницу в тембре голоса, предупреждали, что из-за травмы головы у родственника расстройство речи. У введенных в стрессовое состояние пенсионеров просили крупные суммы наличных, которые необходимо передать «водителю» или «знакомому», для компенсации ущерба пострадавшей стороне, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Так, 73-летний житель Индустриального района отдал полмиллиона за спасение дочери, «сбившей» ребенка.
Во время обысков в общежитии у студента изъяли одежду, мобильники и 85 тысяч, заработанные преступным путем. Сейчас известно о шести эпизодах, к которым он причастен. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.