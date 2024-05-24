Обманывал стариков ради собственной выгоды: студент работал на мошенников в Хабаровске

— Аферисты звонили людям преклонного возраста, представлялись близкими, которые якобы попали в аварию. Чтобы будущая жертва не заподозрила разницу в тембре голоса, предупреждали, что из-за травмы головы у родственника расстройство речи. У введенных в стрессовое состояние пенсионеров просили крупные суммы наличных, которые необходимо передать «водителю» или «знакомому», для компенсации ущерба пострадавшей стороне, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.