Центробанк: Под прицелом мошенников теперь военные

К каждому эпизоду мошенники готовятся основательно: они в мессенджеры присылают потенциальным жертвам «копию выписки из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России». Дальше — как обычно: военнослужащему или его родственникам «рекомендуют» перевести деньги с карты на «безопасный» счет, чтобы «избежать списания». И, конечно, обещают вернуть всё.