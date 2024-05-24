Центробанк: Под прицелом мошенников теперь военные

В Центробанке РФ предупредили о модернизированной схеме обмана, с использованием легенды о «безопасном счете», которой начали активно пользоваться телефонные мошенники. Теперь в группе риска военнослужащие и их родственники, сообщает ИА «ТК Город».
«Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 000 рублей, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ, будет удержана из денежного довольствия», — написано на сайте ЦБ.
По версии, озвучиваемой аферистами, «это дисциплинарное взыскание за нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения спецоперации».
К каждому эпизоду мошенники готовятся основательно: они в мессенджеры присылают потенциальным жертвам «копию выписки из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России». Дальше — как обычно: военнослужащему или его родственникам «рекомендуют» перевести деньги с карты на «безопасный» счет, чтобы «избежать списания». И, конечно, обещают вернуть всё.
Банк России напоминает, что никаких «безопасных» или, как еще называют мошенники «специальных», счетов не существует.
К слову, несмотря на то, что старые, многократно «обкатанные» на жителях Приангарья схемы обмана, хорошо всем известные, продолжаю приносить мошенникам миллионы прибыли, они постоянно изобретают новые. Например, недавно начали осваивать Telegram.