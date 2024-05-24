В Омске полицейские остановили нетрезвого водителя с 2-летним ребёнком в салоне

От медосвидетельствования нарушитель отказался. За это против него было возбуждено административное дело. Также его привлекут к ответственности за нарушение требования к перевозке детей, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за повторное управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.