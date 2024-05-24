В Омске полицейские остановили нетрезвого водителя с 2-летним ребёнком в салоне

Инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Sprinter с нетрезвым 50-летним мужчиной за рулём. После чего водитель попытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление, из-за чего на него пришлось надеть наручники.
В салоне иномарки всё это время находился 2-летний сын мужчины. Он был на переднем сидении без детского удерживающего устройства.
От медосвидетельствования нарушитель отказался. За это против него было возбуждено административное дело. Также его привлекут к ответственности за нарушение требования к перевозке детей, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за повторное управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.
Кроме того, информацию о случившемся передали инспекторам ПДН.
Напомним, что только за одни сутки в конце апреля на дорогах Омской области выявили 22 пьяных водителя.