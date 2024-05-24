Спасатели подвели итоги 55-го дня поисков пропавших подростков в Уфе.

В Уфе завершился 55-й день поисков пропавших подростков Дамира Адигамова и Павла Паличева. Накануне спасатели управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на плавсредствах 81 км акватории и береговой линии реки Белой, сообщили в пресс-службе УГЗ по Уфе.