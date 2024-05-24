Спасатели подвели итоги 55-го дня поисков пропавших подростков в Уфе.

В Уфе завершился 55-й день поисков пропавших подростков Дамира Адигамова и Павла Паличева. Накануне спасатели управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на плавсредствах 81 км акватории и береговой линии реки Белой, сообщили в пресс-службе УГЗ по Уфе.
Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали в Уфе 30 марта. Родителям они сказали, что будут гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на ул. Шафиева, но домой дети не вернулись.
Глава Башкирии Радий Хабиров сказал, что поиск пропавших детей не будет прекращаться.