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В двух мегаполисах страны произошли пожары

Ночью 24 мая в городах Астана и Шымкент произошли пожары, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в Абайском районе города Шымкента загорелось потолочное перекрытие кухонного помещения и бытовой техники в отдельно стоящем продуктовом магазине. Площадь происшествия составила 22 кв. м.

А в Астане на автомойке произошло возгорание вытяжной системы кухонного помещения. Огонь перешел на кровлю двухэтажного здания. Площадь происшествия там — 15 кв. м.

Силами МЧС оба пожара благополучно ликвидированы. Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Для предотвращения таких случаев, а также сохранения жизни и имущества при пожарах МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила:

  • при обнаружении пожара незамедлительно сообщить в противопожарную службу 101 или 112;
  • не пользоваться неисправными электрическими приборами;
  • не перегружать электросеть и не оставлять без присмотра включенные электроприборы;
  • не оставлять малолетних детей без присмотра;
  • не использовать открытый огонь.

пожары