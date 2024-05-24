Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ

«Делают не просто так. У нас есть “бегунки”. Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках», — говорит командир.