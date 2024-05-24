Командир роты рассказал о новой ловушке ВСУ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ВСУ стали испытывать острую нехватку солдат на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли различные хитрости — в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов, рассказал РИА Новости командир роты ВС РФ с позывным Пират.
«Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки», — поясняет Пират.
Кроме того, ВСУ, отмечает он, стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под кофе, сахара, шоколада. Все это они сбрасывают с комптеров на позиции российских войск.
«Делают не просто так. У нас есть “бегунки”. Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали все содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки. Поэтому теперь передаем все только в упакованных мешках», — говорит командир.