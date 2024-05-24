Первый случай заболевания клещевым энцефалитом зарегистрирован в Приморье

«Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) среди жителей г. Владивостока и Яковлевского района», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что возбудители энцефалита были обнаружены в шести клещах, снятых в этом году с людей в Спасском районе, Арсеньеве, Находке, Большом Камне и во Владивостоке, в том числе на острове Русский. Пострадавшие оперативно получили противоклещевой иммуноглобулин в виде вакцины.
Сообщается, что с начала 2024 года клещи покусали 2784 человека, из которых 755 — это дети.
Напомним, специалисты Роспотребнадзора обнаружили новые вирусы, которые передаются клещами.