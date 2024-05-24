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Первый случай заболевания клещевым энцефалитом зарегистрирован в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая, ФедералПресс. В Приморье зарегистрирован первый в этом году случай заболевания клещевым энцефалитом. Жителя Владивостока госпитализировали, он проходит специализированное лечение в Краевой клинической больнице № 1.

Источник: РИА "Новости"

«Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) среди жителей г. Владивостока и Яковлевского района», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что возбудители энцефалита были обнаружены в шести клещах, снятых в этом году с людей в Спасском районе, Арсеньеве, Находке, Большом Камне и во Владивостоке, в том числе на острове Русский. Пострадавшие оперативно получили противоклещевой иммуноглобулин в виде вакцины.

Сообщается, что с начала 2024 года клещи покусали 2784 человека, из которых 755 — это дети.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора обнаружили новые вирусы, которые передаются клещами.

здоровье