Первый случай заболевания клещевым энцефалитом зарегистрирован в Приморье

Отмечается, что возбудители энцефалита были обнаружены в шести клещах, снятых в этом году с людей в Спасском районе, Арсеньеве, Находке, Большом Камне и во Владивостоке, в том числе на острове Русский. Пострадавшие оперативно получили противоклещевой иммуноглобулин в виде вакцины.