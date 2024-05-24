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В Хабаровском крае педагог применил насилие к ученику за просьбу выйти

Инцидент проверяют прокуратура и СК.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае стали известны подробности школьного конфликта в Охотске, из-за которого началась прокурорская проверка. Педагог применил насилие к ученику, когда тот попросился в туалет, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошёл на этой неделе в поселковой школе № 1. Восьмиклассник во время урока захотел отлучиться в по нужде, но преподаватель запретил ему покидать класс. Ученик проигнорировал запрет и пошёл к двери, после чего педагог силой усадил его за парту и отобрал телефон. Завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что непослушного школьника пригласили в кабинет директора.

По словам матери ученика, пишет Amur Mash, педагог приехал в Охотск недавно и по какой-то причине возненавидел её сына. Женщина побеседовала с учителем и пообещала рассказать об инциденте правоохранительным органам.

По факту произошедшего Николаевский межрайонный следственный отдел начал проверку по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Будет выполнен комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, исследована видеозапись инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

СК