В Хабаровском крае педагог применил насилие к ученику за просьбу выйти

В Хабаровском крае стали известны подробности школьного конфликта в Охотске, из-за которого началась прокурорская проверка. Педагог применил насилие к ученику, когда тот попросился в туалет, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл на этой неделе в поселковой школе № 1. Восьмиклассник во время урока захотел отлучиться в по нужде, но преподаватель запретил ему покидать класс. Ученик проигнорировал запрет и пошёл к двери, после чего педагог силой усадил его за парту и отобрал телефон. Завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что непослушного школьника пригласили в кабинет директора.
По факту произошедшего Николаевский межрайонный следственный отдел начал проверку по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Будет выполнен комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, исследована видеозапись инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.