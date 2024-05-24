В Хабаровском крае педагог применил насилие к ученику за просьбу выйти

Инцидент произошёл на этой неделе в поселковой школе № 1. Восьмиклассник во время урока захотел отлучиться в по нужде, но преподаватель запретил ему покидать класс. Ученик проигнорировал запрет и пошёл к двери, после чего педагог силой усадил его за парту и отобрал телефон. Завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что непослушного школьника пригласили в кабинет директора.