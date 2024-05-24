Пламя отрезало путь к воздуху: многоквартирный дом загорелся на Ворошилова в ночь на 24 мая

Пожарные из Хабаровска спасли 10 человек во время возгорания в многоквартирном доме на улице Ворошилова. Сообщение поступило спасателям в 22:55 23 мая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На место тут же выехали специалисты. Оказалось, что горел балкон на седьмом этаже. Еще до прибытия пожарных пламя перебросилось на соседнее помещение и на балкон на восьмом этаже.
— С верхних этажей по автолестнице спасено десять человек, в том числе три ребенка. Огнеборцы также проверили близлежащие квартиры на наличие людей, никого не обнаружено, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В 23:21 пожар локализовали. Через 10 минут ликвидировали открытое горение. Полностью работы были закончены в 00:24 уже 24 мая.
Во время возгорания никто не пострадал. Огонь повредил квартиры и три балкона. Всего — 20 квадратных метров. На месте работали 10 человек и три единицы техники.