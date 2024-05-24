Прокуратура расследует покушение на жизнь жителя Владивостока: положили взрывное устройство под авто

«Предварительно установлено, что днем 23 мая 2024 года водитель Nissan X-trail обнаружил на нижней части бампера неизвестный предмет, который сбил ногой, после чего, со слов мужчины, предмет разлетелся в разные стороны, повредив кузов машины и объекты поблизости», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
По счастливому стечению обстоятельств ни мужчина, ни находившаяся рядом с ним супруга не пострадали. На данный момент известно, что поврежденный взрывом автомобиль не принадлежал жителю Владивостока — он взял его в аренду несколькими месяцами ранее.
«Человек, машину которого подорвали, хотя она не очень сильно пострадала, — предприниматель. <…> Как сам он говорил, завтра ему предстояло подписывать какие-то важные документы. Вроде бы касающиеся контрактов на благоустройство», — передает слова очевидца телеграм-канал novosti_vdk.
Сосед также поделился с силовиками своими наблюдениями, касательно «поведения» подозрительного свертка, найденного под капотом автомобиля со стороны водительского сидения. Мужчина заявил, что после того, как водитель пнул устройство, оно зашипело, задымилось и через несколько секунд взорвалось.
Прокуратура Советского района возглавила расследование происшествия на улице Русской. Заведено уголовное дело, правоохранительные органы считают, что неизвестные лица пытались лишить жизни бизнесмена, использовав методы «братков» из 90-х годов. Ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования, включая оперативное проведение необходимых исследований и экспертиз.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как на детской площадке во Владивостоке ребенок-мигрант избил школьника.