Прокуратура расследует покушение на жизнь жителя Владивостока: положили взрывное устройство под авто

«Предварительно установлено, что днем 23 мая 2024 года водитель Nissan X-trail обнаружил на нижней части бампера неизвестный предмет, который сбил ногой, после чего, со слов мужчины, предмет разлетелся в разные стороны, повредив кузов машины и объекты поблизости», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По счастливому стечению обстоятельств ни мужчина, ни находившаяся рядом с ним супруга не пострадали. На данный момент известно, что поврежденный взрывом автомобиль не принадлежал жителю Владивостока — он взял его в аренду несколькими месяцами ранее.

Один из свидетелей происшествия, живущий на втором этаже дома на улице Русской, рассказал, что услышал громкий хлопок во дворе примерно в четыре часа дня. По его словам, взрыв автомобиля произошел практически рядом с его окнами, ударная волна была такой силы, что выбила стекла на первом этаже. К счастью, соседка и ее маленький ребенок в этот момент дома отсутствовали.