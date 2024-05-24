Конфликт на автомойке в Большом Камне обернулся перестрелкой

Минувшем вечером в районе автомойки в Большом Камне подрались местные жители. Массовая потасовка превратилась в перестрелку, в которой пострадали двое мужчин, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
На улице Ворошилова на почве бытового конфликта началась драка, но в какой-то момент кроме кулаков в ход пошло травматическое оружие. Помощь медиков понадобилась мужчина в возрасте 26 и 29 лет, пострадавших направили на амбулаторное лечение.
Полиция завела уголовное дело по статье 213 УК РФ за хулиганство, также были задержаны двое участников конфликта, предполагаемые зачинщики драки и владельцы травматического оружия. Их заключили под стражу, а опасный предмет изъяли и передали на исследование.
Пока что остается загадкой, из-за чего именно начался конфликт, с этим вопросом корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморью, однако в ведомстве пока не прокомментировали случившееся.
Напомним, ранее мы писали о другой массовой драке в Большом Камне, когда жители Средней Азии набросились с кулаками на автомобилистов. Детали конфликта позже озвучили в полиции.