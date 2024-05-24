Пострадал в ДТП: лесному коту сломали заднюю лапу в Приморье

Сотрудники реабилитационного центра «Тигр» рассказали, что автомобилист сбил лесного кота в Находке. Его в экстренном порядке доставили к ветеринарам, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам специалистов, сперва заднюю лапу животного осмотрели в ветклинике, а затем привезли в центр. Сотрудники организации отметили, что сейчас пострадавший активно ест, но неохотно передвигается. Ему нужно больше времени, чтобы прийти в себя. Кота уже готовят к возвращению в дикую природу.
Напомним, что ветврачи также помогли амурскому тигру-инвалиду, у которого обнаружили сразу несколько травм. К сожалению, он не сможет вернуться в естественную среду обитания, а центр не предусмотрен для постоянного проживания животных. Поэтому хищника отправили в хоспис в Ленобласти.
Ранее «КП» писала о семье амурской тигрицы: она ввела своих котят-подростков на прогулку.