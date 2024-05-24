Пострадал в ДТП: лесному коту сломали заднюю лапу в Приморье

По словам специалистов, сперва заднюю лапу животного осмотрели в ветклинике, а затем привезли в центр. Сотрудники организации отметили, что сейчас пострадавший активно ест, но неохотно передвигается. Ему нужно больше времени, чтобы прийти в себя. Кота уже готовят к возвращению в дикую природу.