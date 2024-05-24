Руководителей ДКЖ в Новосибирске поймали на взятке в 500 тыс рублей

По версии следователей, с июля 2019 года по май 2024 года руководители ДКЖ договорились с компанией по доставке еды и при обращении арендаторов помещений в доме культуры указывали организацию, как ту, с которой необходимо заключать договоры по питанию на банкетные мероприятия. Так руководители приносили прибыль компании, а за покровительство и представление получили от организации взятку не менее 500 тысяч рублей.