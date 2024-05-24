Главный дорожник Челябинска задержан по подозрению в получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали врио председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрия Шиляева, его подозревают в получении взятки от подрядчика. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источники.
По данным издания, взамен на подношения Шиляев закрывал глаза на недочёты при ремонте дорог. По предварительным данным, деньги чиновник мог принять от главы компании «УралДорСтрой» Нвера Колозяна. Отмечается, что накануне в комитете дорожного хозяйства прошли обыски.
Напомним, Шиляев был назначен временно исполняющим обязанности председателя КДХ в конце января этого года после отставки Николая Кожевникова. Предшественник Шиляева не проработал в своей должности и года. Ранее комитет возглавлял Ринат Кучитаров, его дело о превышении должностных полномочий сейчас рассматривает суд.