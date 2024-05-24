Главный дорожник Челябинска задержан по подозрению в получении взятки

Напомним, Шиляев был назначен временно исполняющим обязанности председателя КДХ в конце января этого года после отставки Николая Кожевникова. Предшественник Шиляева не проработал в своей должности и года. Ранее комитет возглавлял Ринат Кучитаров, его дело о превышении должностных полномочий сейчас рассматривает суд.