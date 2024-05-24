В Новосибирске пьяный водитель разбил 11 припаркованных автомобилей

23 мая в Ленинском районе Новосибирска на улице Связистов произошла авария с участием водителя, который был за рулем автомобиля Chevrolet Cruze. Он столкнулся с более чем десятью машинами возле дома № 11. Об этом сообщил Telegram-канал АСТ-54.