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В Новосибирске пропал 13-летний школьник с родинкой на левой щеке

В Новосибирске ищут 13-летнего мальчика, который пропал 22 мая.

Источник: Лиза Алерт

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Октябрьском районе Новосибирска пропал 13-летний Артем Анкудинов.

Сообщается, что мальчик 22 мая 2024 года вышел из школы, но домой не пришел.

У Артема есть родинка на левой щеке.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Был одет в черно-белую куртку, синюю жилетку, голубую рубашку, серые джинсы, черные кроссовки, черную кепку.

С собой у Артема был синий рюкзак.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8−800−700−54−52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.