В Норильске отдали под суд банду «смотрящих за городом»

Согласно материалам уголовного дела, летом прошлого года пятеро северян, называющих себя «смотрящими за городом» позвали на разговор знакомого бизнесмена. В квартире, где состоялась встреча, вооруженные ножами бандиты потребовали у предпринимателя деньги за то, что он якобы задолжал своим работникам жалованье.
Гость отказался платить «авторитетам» миллион рублей, после чего они разбили о голову предпринимателя бутылку и начали избивать его, угрожая убийством. «Повредив ножом нос бизнесмена, вымогатели отняли у него 50 тысяч рублей, заставили занять еще 150 тысяч у знакомых и отпустили», — рассказали в прокуратуре Красноярского края.
В ведомстве отметили, что во время следствия обвиняемые вели себя вызывающе, и напуганные свидетели отказались давать показания против них, однако правоохранителям все же удалось собрать необходимые доказательства.
Дело передано в Норильский городской суд. Группе вымогателей грозит до 12 лет колонии.