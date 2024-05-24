В Норильске отдали под суд банду «смотрящих за городом»

Гость отказался платить «авторитетам» миллион рублей, после чего они разбили о голову предпринимателя бутылку и начали избивать его, угрожая убийством. «Повредив ножом нос бизнесмена, вымогатели отняли у него 50 тысяч рублей, заставили занять еще 150 тысяч у знакомых и отпустили», — рассказали в прокуратуре Красноярского края.