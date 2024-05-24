Автомобиль, принадлежавший замминистра обороны Иванову, сняли с продажи

Данный автомобиль значился в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей.
Как удалось выяснить агентству, автомобиль сняли с продажи, однако причина неизвестна.
В мае суд арестовал принадлежавшие замминистра обороны два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл, переоформленный Ивановым на его отца, наложены ограничения.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.