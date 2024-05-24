Автомобиль, принадлежавший замминистра обороны Иванову, сняли с продажи

Данный автомобиль значился в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей.