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Автомобиль, принадлежавший замминистра обороны Иванову, сняли с продажи

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший замглавы Минобороны Тимуру Иванову и затем переоформленный на его бывшую супругу, снят с продажи, выяснил корреспондент РИА Новости.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Данный автомобиль значился в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей.

Как удалось выяснить агентству, автомобиль сняли с продажи, однако причина неизвестна.

В мае суд арестовал принадлежавшие замминистра обороны два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл, переоформленный Ивановым на его отца, наложены ограничения.

Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.