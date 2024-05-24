В Башкирии при пожаре в доме погиб 70-летний мужчина

На место прибыли огнеборцы МЧС России. К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело 70-летнего мужчины.
Для изучения обстоятельств инцидента на место происшествия выезжали инструкторы ведомства. Сейчас устанавливается причина пожара.
Вчера, 23 мая, в 20:07 в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, в селе Кляшево Чишминского района республики горят два жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
На место прибыли огнеборцы МЧС России. К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело 70-летнего мужчины.
Для изучения обстоятельств инцидента на место происшествия выезжали инструкторы ведомства. Сейчас устанавливается причина пожара.