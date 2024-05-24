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В Башкирии при пожаре в доме погиб 70-летний мужчина

Вчера, 23 мая, в 20:07 в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, в селе Кляшево Чишминского района республики горят два жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

На место прибыли огнеборцы МЧС России. К сожалению, во время тушения пожара обнаружили тело 70-летнего мужчины.

Для изучения обстоятельств инцидента на место происшествия выезжали инструкторы ведомства. Сейчас устанавливается причина пожара.

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