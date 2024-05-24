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Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

Силы ПВО уничтожили 3 ракеты ATACMS и 2 беспилотника над территорией России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили три запущенные ВСУ ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника над Белгородской областью, в Черном море морская авиация уничтожила три следовавших в сторону Крыма безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным министерства, дежурные средства ПВО уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым и два БПЛА над территорией Белгородской области.

«В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — добавили в оборонном ведомстве.

Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.