Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили три запущенные ВСУ ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника над Белгородской областью, в Черном море морская авиация уничтожила три следовавших в сторону Крыма безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным министерства, дежурные средства ПВО уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым и два БПЛА над территорией Белгородской области.
«В акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ», — добавили в оборонном ведомстве.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.