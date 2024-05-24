Над Крымом сбили три ракеты ATACMS

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили три запущенные ВСУ ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника над Белгородской областью, в Черном море морская авиация уничтожила три следовавших в сторону Крыма безэкипажных катера, сообщили в Минобороны.