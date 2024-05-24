Иностранец напал на сотрудницу СПА-салона в Алматы

В описании пострадавшая рассказывает, что ночью незнакомый мужчина зашел в СПА и попросил продать ему пиво. Девушка ответила, что у них не продаются алкогольные напитки. Тогда «гость» стал ее оскорблять, что-то швырнул в ее сторону. А затем и вовсе зашел за стойку ресепшена, ударил девушку по голове и схватил за волосы. Пострадавшая утверждает, что в итоге полицейские отпустили мужчину.