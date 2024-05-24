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Иностранец напал на сотрудницу СПА-салона в Алматы

В Алматы произошло нападение иностранца на сотрудницу СПА-салона, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Инцидент сняли камеры наблюдения салона. Видео с описанием распространили в соцсетях.

В описании пострадавшая рассказывает, что ночью незнакомый мужчина зашел в СПА и попросил продать ему пиво. Девушка ответила, что у них не продаются алкогольные напитки. Тогда «гость» стал ее оскорблять, что-то швырнул в ее сторону. А затем и вовсе зашел за стойку ресепшена, ударил девушку по голове и схватил за волосы. Пострадавшая утверждает, что в итоге полицейские отпустили мужчину.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали произошедшее.

«По факту побоев проводится расследование. Мужчина, нанесший телесные повреждения женщине, арестован. Он является гражданином Таджикистана. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза».

сообщили в полиции.

Там предупредили, что подобные антиобщественные действия непозволительны и влекут за собой строгую ответственность. На каждый факт будет дана правовая оценка.