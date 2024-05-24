Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в магазинах «Жизньмарт» в Екатеринбурге

«В смывах с инвентаря, взятых у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В адрес предприятий направлены предписания о приостановке продукции, в которой обнаружено микробное загрязнение», — рассказали в ведомстве.