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Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в магазинах «Жизньмарт» в Екатеринбурге

Роспотребнадзор продолжает выяснять причины массового отравления покупателей еды из сети «Жизньмарт» в Екатеринбурге.

Ранее стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». После этого началось эпидрасследование.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, исследования проб готовой продукции, взятых в магазинах «Жизньмарт», показали наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.

«В смывах с инвентаря, взятых у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В адрес предприятий направлены предписания о приостановке продукции, в которой обнаружено микробное загрязнение», — рассказали в ведомстве.

Магазинам «Жизньмарт», производителям продукции и распределительным центрам направлены предписания о проведении заключительной дезинфекции с последующим контролем качества дезобработки. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, что после отравлений в Екатеринбурге продукцию «Жизньмарта» стали срочно убирать из магазинов в Тюмени и Перми.