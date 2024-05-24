Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в магазинах «Жизньмарт» в Екатеринбурге

Ранее стало известно о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт». После этого началось эпидрасследование.
Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, исследования проб готовой продукции, взятых в магазинах «Жизньмарт», показали наличие в ряде проб бактерий группы кишечной палочки.
«В смывах с инвентаря, взятых у ряда производителей продукции, тоже обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В адрес предприятий направлены предписания о приостановке продукции, в которой обнаружено микробное загрязнение», — рассказали в ведомстве.
Магазинам «Жизньмарт», производителям продукции и распределительным центрам направлены предписания о проведении заключительной дезинфекции с последующим контролем качества дезобработки. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Напомним, что после отравлений в Екатеринбурге продукцию «Жизньмарта» стали срочно убирать из магазинов в Тюмени и Перми.