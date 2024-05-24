Житель Темиртау из ревности к жене задушил приятеля

Убийство произошло в январе этого года в квартире подсудимого. Мужчины вместе выпивали, в какой-то момент хозяин дома уснул прямо за столом, а проснулся от жалоб супруги. Женщина рассказала, что гость распускал руки, ей это не нравится.
Слово за слово, приятели стали бороться. В какой-то момент оба упали на пол, где подсудимый навалился на знакомого и стал его душить. Он остановился только тогда, когда потерпевший перестал сопротивляться.
Во время потасовки супруга подсудимого тщетно пыталась разнять их. Осознав свое бессилие, она вызвала полицию и скорую помощь. Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве.
Уголовное дело рассмотрел СМУС Карагандинской области. Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.
Также с него взыскали 2 млн тенге в качестве компенсации за моральный вред и более 500 тыс. тенге за материальный ущерб. Приговор суда уже вступил в законную силу.