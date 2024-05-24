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В Ростовской области в аварии с фурами погибли два человека

На трассе в Ростовской области в ДТП с фурами погибли два человека и один пострадал.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с фурами погибли два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла 23 мая на трассе «Ростов-Волгодрнск».

По предварительной информации ведомства, 55-летний водитель мотоцикла «Харлей Девидсон» решил обогнать фуру «МАН». Водитель двухколесного транспорта выехал на встречку, где столкнулся с другим грузовиком. После чего «КамАЗ» врезался в «МАН», и он перевернулся.

В ДТП погиб водитель мотоцикла и 44-летний водитель «МАН». Травмы получил водитель «КамАЗа», его с травмами доставили в больницу.