Появились подробности ракетной атаки в Крыму, в результате которой погибли два человека

В ночь на пятницу, 24 мая, средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Ночью киевский режим пытался совершить ряд террористических атак. Для этого ВСУ использовали ракеты ATACMS и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым», — отметили в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что два беспилотника уничтожили над Белгородской областью.
Кроме того, в акватории Черного моря заметили три безэкипажных катера ВМС Украины. Эти суда следовали в сторону Крыма. Их уничтожила морская авиации Черноморского флота России.
Напомним, в результате ракетной атаки, которая произошла в четверг, 23 мая, в Крыму погибли два человека. Трагедия произошла в Симферопольском районе. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что ракетная атака унесла жизни двух случайных прохожих. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.