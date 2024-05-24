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Появились подробности ракетной атаки в Крыму, в результате которой погибли два человека

Минобороны: средства ПВО сбили три американские ракеты ATACMS над Крымом.

В ночь на пятницу, 24 мая, средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить ряд террористических атак. Для этого ВСУ использовали ракеты ATACMS и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым», — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что два беспилотника уничтожили над Белгородской областью.

Кроме того, в акватории Черного моря заметили три безэкипажных катера ВМС Украины. Эти суда следовали в сторону Крыма. Их уничтожила морская авиации Черноморского флота России.

Напомним, в результате ракетной атаки, которая произошла в четверг, 23 мая, в Крыму погибли два человека. Трагедия произошла в Симферопольском районе. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что ракетная атака унесла жизни двух случайных прохожих. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.