Появились подробности ракетной атаки в Крыму, в результате которой погибли два человека

Напомним, в результате ракетной атаки, которая произошла в четверг, 23 мая, в Крыму погибли два человека. Трагедия произошла в Симферопольском районе. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что ракетная атака унесла жизни двух случайных прохожих. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.