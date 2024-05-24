«Больше 80 лет ждали возвращения с войны»: Останки 14 бойцов нашли в воронке от авиабомбы под Ростовом

— Даже страшно представить, в каком бою довелось им побывать. В их последнем бою… — задумчиво говорят поисковики, поднявшие останки 14 бойцов из братской могилы в хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области.
НАШЛИ ВО ВРЕМЯ СТРОЙКИ
Донские поисковики провели раскопки в красивейших местах — низовье Дона. Здесь и приняли свой последний бой красноармейцы.
— Немец рвался к Ростову, и был приказ: «Остановить любой ценой. Ценой жизни», — представляет картинку руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. — Тела бойцов были нашпигованы пулями, осколками мин и снарядов. После боя жители Нижнедонского хутора собрали погибших и сложили всех в большую воронку от авиабомбы.
Так бы и лежали они под землей еще долгие годы, если бы не новый владелец дома, который начал стройку во дворе.
— Хозяин вел земляные работы на своем участке и обнаружил человеческие останки. Он не знал, что во дворе находится захоронение — купил участок 13 лет назад, и от прошлых владельцев никаких предупреждений не получал, — рассказывает командир поискового отряда «Наша Победа» Главного управления ФССП по Ростовской области Алексей Казакевич. — Тех, кто жил в хуторе в эти годы, уже не осталось в живых. Местные жители только знают, что где-то были похоронены наши солдаты и много лет назад за могилой ухаживали.
О находке владелец участка сразу сообщил в полицию. На место приезжали эксперты-криминалисты. А, когда было установлено, что это останки военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, информацию передали поисковикам.
ПАРНЯМ БЫЛО НЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ
Раскопками занимались вместе с поисковым отрядом «Миус-Фронт», помогали и местные активисты — участники добровольной народной дружины. Шесть человек бережно, слой за слоем, убирали землю и обнаружили следы воронки от авиабомбы, ставшей братской могилой для 14 бойцов, которых, по всей вероятности, захоронили товарищи по оружию или местные жители.
— Воронка оказалась неглубокая — порядка 1,7 метра глубиной и 2−2,5 метра шириной. Из-за того, что в почве много влаги, останки сохранились не лучшим образом. Но по состоянию скелетов мы, предварительно, определили, что всем военнослужащим кроме одного, которые лежали в этой яме, было не больше 20 лет. Это видно по состоянию зубов и срастанию костей черепа.
Большая часть бойцов погибла от пулевых ранений, остальные — от минометного обстрела. В нескольких телах обнаружены осколки от снарядов крупного калибра.
«ТОЧКУ ПОКА СТАВИТЬ РАНО»
Сохранившиеся остатки одежды и предметов быта, подсказали, что среди покоящихся здесь красноармейцев были танкист, сапер, санинструктор, артиллерист, офицеры и пехотинцы. В грунте обнаружили кружки, курительные трубки, фрагменты военного обмундирования и ремней.
— Больше 80 лет они ждали своего возвращения с войны. 14 бойцов и командиров Красной армии. Все лежали в одной братской могиле и выходили из нее по одному, как на награждение перед строем. Выходили безмолвно. А мы отдавали им честь. Они ее заслужили, — добавил Андрей Кудряков.
Теперь впереди — длительная архивная работа. Предстоит выяснить, точно ли эти бойцы погибли во время наступления фашистов в 1941-м или же после перелома войны зимой 1943-го.
— Кроме того, нужно еще обследовать местность вокруг на наличие таких же захоронений. Точку пока ставить рано, — говорит Алексей Казакевич.
Когда поисковики установят всю необходимую информацию, останки бойцов с воинскими почестями перезахоронят на территории музея «Самбекские высоты».