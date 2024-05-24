«Больше 80 лет ждали возвращения с войны»: Останки 14 бойцов нашли в воронке от авиабомбы под Ростовом

— Хозяин вел земляные работы на своем участке и обнаружил человеческие останки. Он не знал, что во дворе находится захоронение — купил участок 13 лет назад, и от прошлых владельцев никаких предупреждений не получал, — рассказывает командир поискового отряда «Наша Победа» Главного управления ФССП по Ростовской области Алексей Казакевич. — Тех, кто жил в хуторе в эти годы, уже не осталось в живых. Местные жители только знают, что где-то были похоронены наши солдаты и много лет назад за могилой ухаживали.