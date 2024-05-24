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В Подмосковье задержали узбекистанца, арендовавшего загородный дом, где сгорели восемь мигрантов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях в Подмосковье сгорел хостел с мигрантами. Следователи задержали 24-летнего гражданина Узбекистана, арендовавший загородный дом, где произошло несчастье, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 23 мая в доме садового некоммерческого товарищества «Снегирь» произошел пожар, в результате которого погибло восемь человек, еще один находится в больнице. Среди погибших также были узбекистанцы. По данным ТАСС, причиной возгорания стал неисправный обогреватель.

В ходе следствия был задержан и доставлен в следственные органы для допроса 24-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщили ГСУ СКР по Московской области. Узбекистанца подозревают в причинении смерти по неосторожности в результате пожара. Максимальное наказание по указанной статье — до четырех лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина является арендатором жилья. При заключении договора он заявил, что снимает дом для себя, однако позже поселил в него мигрантов.