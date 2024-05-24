В Подмосковье задержали узбекистанца, арендовавшего загородный дом, где сгорели восемь мигрантов

В ночь на 23 мая в доме садового некоммерческого товарищества «Снегирь» произошел пожар, в результате которого погибло восемь человек, еще один находится в больнице. Среди погибших также были узбекистанцы. По данным ТАСС, причиной возгорания стал неисправный обогреватель.