В Подмосковье задержали узбекистанца, арендовавшего загородный дом, где сгорели восемь мигрантов

В ночь на 23 мая в доме садового некоммерческого товарищества «Снегирь» произошел пожар, в результате которого погибло восемь человек, еще один находится в больнице. Среди погибших также были узбекистанцы. По данным ТАСС, причиной возгорания стал неисправный обогреватель.
В ходе следствия был задержан и доставлен в следственные органы для допроса 24-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщили ГСУ СКР по Московской области. Узбекистанца подозревают в причинении смерти по неосторожности в результате пожара. Максимальное наказание по указанной статье — до четырех лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина является арендатором жилья. При заключении договора он заявил, что снимает дом для себя, однако позже поселил в него мигрантов.