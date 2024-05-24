Стали известны подробности схода трамвая с рельсов в центре Перми

Напомним, 23 мая пермяки сообщили в соцсетях о сходе трамвая с рельсов у Центрального рынка. Очевидцы опубликовали видео с места событий. На кадрах было видно, что трамвай развернуло на рельсах. При этом вагон остался стоять на колёсах.