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Стали известны подробности схода трамвая с рельсов в центре Перми

Очевидцы сообщили о происшествии в соцсетях.

Источник: Скриншот

Подробности схода трамвая с рельсов в центре Перми perm.aif.ru сообщили в «Пермгорэлектротрансе».

Речь об аварии, которая произошла 23 мая у Центрального рынка.

«В 21:30 на улице Пушкина вагон, следовавший по маршруту № 5, сошёл с рельсов. Водитель сообщил о произошедшем диспетчеру. На место прибыла аварийная служба “Пермгорэлектротранса”. Никто из пассажиров трамвая не пострадал», — рассказали perm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».

Специалисты предприятия проводят проверку по инциденту.

Напомним, 23 мая пермяки сообщили в соцсетях о сходе трамвая с рельсов у Центрального рынка. Очевидцы опубликовали видео с места событий. На кадрах было видно, что трамвай развернуло на рельсах. При этом вагон остался стоять на колёсах.