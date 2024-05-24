Стали известны подробности схода трамвая с рельсов в центре Перми

Подробности схода трамвая с рельсов в центре Перми perm.aif.ru сообщили в «Пермгорэлектротрансе».
Речь об аварии, которая произошла 23 мая у Центрального рынка.
«В 21:30 на улице Пушкина вагон, следовавший по маршруту № 5, сошёл с рельсов. Водитель сообщил о произошедшем диспетчеру. На место прибыла аварийная служба “Пермгорэлектротранса”. Никто из пассажиров трамвая не пострадал», — рассказали perm.aif.ru в «Пермгорэлектротрансе».
Специалисты предприятия проводят проверку по инциденту.
Напомним, 23 мая пермяки сообщили в соцсетях о сходе трамвая с рельсов у Центрального рынка. Очевидцы опубликовали видео с места событий. На кадрах было видно, что трамвай развернуло на рельсах. При этом вагон остался стоять на колёсах.