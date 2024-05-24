Похитили несовершеннолетнего и вымогали у него деньги — в деле пятеро обвиняемых

По версии следствия, вечером 18 декабря 2023 года пятеро молодых людей в одном из кафе в Железнодорожном районе встретили незнакомого 16-летнего парня, насильно вывели его из кафе и посадили в автомобиль. Жертву избили, потребовали передать им банковскую карту и пароль от нее. С карты преступники похитили деньги в размере 250 тыс. рублей. После чего скрылись.
Как сообщает пресс-служба СК, для расследования этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные следователи. Сыщики вели ежедневную работу по установлению местонахождения нападавших. Наконец, им это удалось.
По ходатайству следователя четырем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а пятому — домашний арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.
— Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений), п. «а, в, г» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), — сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Прецедент» писал: бывшего зампрокурора Новосибирской области Турбина приговорили к 4 годам строгого режима.
Екатерина СОСНИНА.