Жителю Ангарска дали 12 лет колонии за государственную измену

Следователи доказали, что сотрудник одного из предприятий региона, выполняя задание спецслужбы недружественного государства, подготовил для передачи его спецслужбе фотоматериалы о значимом промышленном объекте. Кроме того, россиянин распространял информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.
Деятельность шпиона пресекли сотрудники областного управления ФСБ.
Суд признал гражданина виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 100 тысяч рублей.