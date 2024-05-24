Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителю Ангарска дали 12 лет колонии за государственную измену

В Иркутской области суд вынес приговор жителю Ангарска — мужчину обвинили в работе на спецслужбу Украины и в государственной измене.

Источник: AP 2023

Следователи доказали, что сотрудник одного из предприятий региона, выполняя задание спецслужбы недружественного государства, подготовил для передачи его спецслужбе фотоматериалы о значимом промышленном объекте. Кроме того, россиянин распространял информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Деятельность шпиона пресекли сотрудники областного управления ФСБ.

Суд признал гражданина виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 100 тысяч рублей.