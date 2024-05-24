Жителю Ангарска дали 12 лет колонии за государственную измену

Следователи доказали, что сотрудник одного из предприятий региона, выполняя задание спецслужбы недружественного государства, подготовил для передачи его спецслужбе фотоматериалы о значимом промышленном объекте. Кроме того, россиянин распространял информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.