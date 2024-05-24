Генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Как сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский, вину Попов не признает.
«Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — сказал защитник.
17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас он содержится в СИЗО. Адвокат сообщил, что в пятницу Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест. О желании смягчить меру пресечения Попову заявили и в Следственном комитете. По словам его официального представителя Светланы Петренко, Главное военное следственное управление СК ходатайствует об изменении меры пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей.