Генералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас он содержится в СИЗО. Адвокат сообщил, что в пятницу Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест. О желании смягчить меру пресечения Попову заявили и в Следственном комитете. По словам его официального представителя Светланы Петренко, Главное военное следственное управление СК ходатайствует об изменении меры пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест.