Вымогали деньги угрозами: банду, терроризирующую таксистов, задержали во Владивостоке

В Приморье по решению прокуратуры завели уголовное дело на межэтническую преступную группировку, которая угрозами вымогала деньги у таксистов. Задержаны четверо подозреваемых, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
Как удалось выяснить правоохранителям, вымогательствами группировка занималась с 2021 года. Деньги подозреваемые требовали за то, чтобы таксисты могли спокойно перевозить людей с международного аэропорта и прилегающих к нему территорий. Преступники угрожали избить водителей за отказ платить или уничтожить их автомобили.
Уголовное дело завели по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой), по которому подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, а пока что решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о задержании участников другой межэтнической группировки, которая организовала незаконную миграцию.