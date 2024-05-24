Вымогали деньги угрозами: банду, терроризирующую таксистов, задержали во Владивостоке

Как удалось выяснить правоохранителям, вымогательствами группировка занималась с 2021 года. Деньги подозреваемые требовали за то, чтобы таксисты могли спокойно перевозить людей с международного аэропорта и прилегающих к нему территорий. Преступники угрожали избить водителей за отказ платить или уничтожить их автомобили.