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Челябинец получил 9 лет колонии за пьяное убийство охранника СНТ

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске вынесен приговор местному жителю за убийство охранника СНТ в ходе совместного распития спиртных напитков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 11 сентября мужчина находился в помещении охраны СНТ «Любитель-2», где распивал спиртные напитки с 30-летним потерпевшим, работающим охранником. В ходе возникшего конфликта садовод нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки, от которых последний скончался.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы.