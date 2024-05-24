Челябинец получил 9 лет колонии за пьяное убийство охранника СНТ

Напомним, 11 сентября мужчина находился в помещении охраны СНТ «Любитель-2», где распивал спиртные напитки с 30-летним потерпевшим, работающим охранником. В ходе возникшего конфликта садовод нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки, от которых последний скончался.