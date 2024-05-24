Бойцы группировки «Центр» рассказали о сбитых беспилотниках

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Бойцы подразделения группировки «Центр» сбили более 10 «крылатых» БПЛА и свыше 50 дронов-камикадзе за время наступательной операции на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета подразделения ПВО с позывным «Лайт».
«На счету подразделения уничтожено больше 10 целей самолетного типа, типа крыла, то есть больших птичек, как их называют здесь, в зоне проведения специальной военной операции. И, соответственно, 52 камикадзе. Камикадзе сбиваем в основном стрелковым вооружением, то есть калибра 5,45, М62, пулемет, автомат», — рассказывает командир.
По словам «Лайта», он оказался в зоне СВО сразу после окончания училища, при этом непосредственно в боевых действиях участвует более трех месяцев, и его батарея показывает максимальную эффективность.
Оператор зенитной установки «Зу-23» с позывным «Сталкер» рассказал, что во время пребывания корреспондента РИА Новости на позиции удалось сбить крылатый беспилотник АСУ-1 «Валькирия».
«Сейчас была “Валькирия”, получается, летала… Ну, получилось в этот раз сбить. Ну, работа, в принципе, нормально прошла. Сколько на моем счету целей? Ну, я, как скажем, особо не считаю, но не один десяток целей уже сбитых есть», — рассказал он.