Бойцы группировки «Центр» рассказали о сбитых беспилотниках

«Сейчас была “Валькирия”, получается, летала… Ну, получилось в этот раз сбить. Ну, работа, в принципе, нормально прошла. Сколько на моем счету целей? Ну, я, как скажем, особо не считаю, но не один десяток целей уже сбитых есть», — рассказал он.