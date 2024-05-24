Девочка перевела 170 тыс. рублей мошенникам через смартфон матери в Хабкрае

Стражи порядка выяснили, что деньги были переведены 12-летней дочерью потерпевшей, увлекающейся онлайн-играми. Девочка получила сообщение в незарегистрированном игровом чате от мошенника, предлагающего выгодную сделку по покупке игровой валюты. Преступник попросил никому не упоминать о сделке. Не догадываясь об афере, девочка воспользовалась материной смартфоном и перевела средства на указанные реквизиты.