Девочка перевела 170 тыс. рублей мошенникам через смартфон матери в Хабкрае

В Хабаровске девочка взяла у родителей 170 тыс. рублей и перевела мошенникам, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию Хабаровска обратилась 40-летняя жительница с заявлением о мошенничестве после того, как узнала о снятии со своего счета 170 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что деньги были переведены 12-летней дочерью потерпевшей, увлекающейся онлайн-играми. Девочка получила сообщение в незарегистрированном игровом чате от мошенника, предлагающего выгодную сделку по покупке игровой валюты. Преступник попросил никому не упоминать о сделке. Не догадываясь об афере, девочка воспользовалась материной смартфоном и перевела средства на указанные реквизиты.
После перевода суммы, злоумышленник прекратил общение и удалил переписку, а обещанные виртуальные деньги так и не были начислены на аккаунт девочки.
Родительница узнала о произошедшем утром следующего дня, увидев уведомление о списании средств. В ответ на заявление потерпевшей начато уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают поиски мошенника и предпринимают комплекс мер по его установлению.